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Haberler Gündem Tunceli'de Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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Tunceli'de PKK sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de yürütülen 'Eren Abluka-7 Operasyonu' kapsamında, PKK terör örgütüne ait sığınakta mühimmat ile 5 tonun üzerinde gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

Tunceli'de Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
Teröristlere ait mühimmat ele geçirildi
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DHA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nca yapılan istihbari çalışmalar sonucu Hozat ilçesine bağlı Aliboğazı bölgesinde düzenlenen operasyonda, PKK terör örgütünün sığınağı tespit edildi.

Sığınak içinde; 40 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, 210 litre mazot, 160 litre benzin, 200 pil, 6 kuzine sobası, 28 takım leşker kıyafeti, 200 metre leşker kumaşı, 10 uyku tulumu ve 200 battaniye, 5 tonun üzerinde muhtelif gıda, yaşam malzemesi ile giyim, tıbbi ve inşaat malzemesi ele geçirildi. 'Eren Abluka' operasyonlarının halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak sürdürüldüğü belirtildi.

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