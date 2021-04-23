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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 sığınak imha edildi.

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 9 sığınak imha edildi
DHA

İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde 5 Şubat'ta 1062 personelin katılımıyla başlatılan 'Eren-7 Munzur Mercan' operasyonu sürüyor. Operasyon kapsamında Ovacık ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince yapılan aramada teröristlerin kullandığı 9 sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada 54 adet Kaleşnikof mühimmatı, 8 pil bloğu ve çeşitli yaşam malzemeleri bulundu.

Güvenlik güçlerince ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilirken, teröristlerin 9 sığınağı kullanılamaz hale getirildi.

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