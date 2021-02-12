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HaberlerGündem3. SayfaTunceli'de yaban keçileri yine ölü bulundu
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Tunceli'de 40 gün sonra 7 yaban keçisi daha ölü bulundu

Tunceli'de 7 yaban keçisi daha ölü bulundu. Ocak ayında 8 keçi ölümünün ardından bu ölümler, 2017 yılında da keçi vebası tespitini akıllara getirdi. Ateşli silah yaralanması görülmeyen yaban keçilerinin ölüm sebebinin araştırılması amacıyla numune alındı

Tunceli'de yaban keçileri yine ölü bulundu
İHA

Tunceli'de daha önce 8'i ölü olarak bulunan yaban keçilerinden 7'si daha ölü bulundu.

Mazgirt ilçesine bağlı Çanakçı köyünde geçen ay 5 Ocak'ta 8 yaban keçisi ölü şekilde bulunmuştu. Bölgede yine aynı ilçeye bağlı Yukarı Oyumca köyü sınırlarında vatandaşlar tarafından 7 yaban keçisi daha telef olmuş olarak bulundu. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekipleri ile jandarma ve veteriner hekimler yönlendirildi.

Ateşli silah yaralanması görülmeyen yaban keçilerinin ölüm sebebinin araştırılması amacıyla numune alındığı belirtildi. Alınan numunelerin Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü’ne gönderileceği aktarıldı.

Koruma altında bulunan yaban keçilerinin bir ay içerisinde iki kez toplu şekilde ölmesi endişe oluşturdu. 2017 yılında da benzer ölümler olmuş, alınan numuneler sonucunda hayvanların keçi vebası hastalığına yakalandıkları tespit edilmişti.

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