Tunceli'de yaşlıların evlerine leylaklarla süslü kahvaltı servisi

AA

Valilik tarafından Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, vatandaşların yardım taleplerini yerine getirmeye devam ediyor.Bu kapsamda, 112, 155 ve 156 numaralı destek hatlarını arayarak ihtiyaçlarını bildiren vatandaşların talepleri, başta polis ve jandarma ekipleri başta olmak üzere, gruptaki görevlilerce kısa sürede karşılanıyor.Vefa ekiplerinin vatandaşların her türlü ihtiyaçlarına koştuğu kentte, özenle hazırlanan kahvaltı tabakları, leylak çiçekleriyle süslenerek yaşlıların evlerine servis ediliyor.Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sabah da mis kokulu leylaklarla süslenmiş kahvaltıları, kıymetli büyüklerimizin evlerine, Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli arkadaşlarımız tarafından bırakıldı. Afiyet olsun. Devletimiz var olsun." ifadelerini kullandı.Vali Sonel, vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulundu.