Doğa fotoğrafçısı Malik Kaya, 20 yıldır bölgede çekim yaptığını belirterek, "Bizler, bu atlara, özgürlüğüne düşkün atlar diyoruz aslında. Şu anda sayıları yaklaşık 10 ama bahar aylarında daha da çok artıyorlar. Kar yağışının ardından yüksek kesimlerden ot yemek için alçak kesimlere geldiler" dedi.