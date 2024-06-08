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        Haberler Gündem Tunceli'de YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı - En Son Haberler

        Tunceli'de YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

        Tunceli'de İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün kullandığı kamyonet, YKS dönüşü şarampole yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 20:59 Güncelleme: 08.06.2024 - 21:08
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        YKS dönüşü kaza: 4 yaralı
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        Tunceli'nin Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı (45) yönetimindeki kamyonet, kent merkezindeki Yüksek Kurumları Sınavı’ndan (YKS) ilçeye dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Kaflı ile oğlu Egemen (19) ve 2 öğrencisi yaralandı.

        İKİ ÖĞRENCİ YARALANDI

        Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Hozat karayolunun Çığırlı köyü mevkisinde meydana geldi. Hozat ilçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Kaflı ile oğlu Egemen ve 2 öğrencisi yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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        TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

        Müdür Kaflı ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Oğlu ve 2 öğrencisini kent merkezindeki YKS sınavına götürdüğü ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen Müdür Kaflı'nın vücudunda kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Tunceli
        #Murat Kaflı
        #haberler
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