Tunceli'de YKS dönüşü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Tunceli'nin Hozat İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Kaflı (45) yönetimindeki kamyonet, kent merkezindeki Yüksek Kurumları Sınavı’ndan (YKS) ilçeye dönüş yolunda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada Kaflı ile oğlu Egemen (19) ve 2 öğrencisi yaralandı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Müdür Kaflı ve diğer yaralılar, ilk müdahalenin ardından Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Oğlu ve 2 öğrencisini kent merkezindeki YKS sınavına götürdüğü ve dönüş yolunda kaza yaptığı öğrenilen Müdür Kaflı'nın vücudunda kırıklar olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.