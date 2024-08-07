Tunceli'deki örtü yangını 2'nci gününde
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Nazımiye'nin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerindeki meşe ormanlarının olduğu alanda dün çıkan örtü yangını devam ediyor.
Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel görev yapıyor.
Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.