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        Haberler Gündem Güncel Tunceli'deki örtü yangını 2'nci gününde | Son dakika haberleri

        Tunceli'deki örtü yangını 2'nci gününde

        Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan örtü yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 10:20 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:00
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        Tunceli'de ormanlık alanda çıkan örtü yangınının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

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        Nazımiye'nin Bostanlı köyü Zergavut Dağı eteklerindeki meşe ormanlarının olduğu alanda dün çıkan örtü yangını devam ediyor.

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        Valilik koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) üyelerinden oluşan toplam 150 personel görev yapıyor.

        Ekipler, kazma, kürek ve tırmıklar yardımıyla müdahale ettikleri yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

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        Jandarma Genel Komutanlığına ait S-70 tipi bir helikopter de yangın söndürme çalışmalarına havadan destek veriyor.

        #Tunceli
        #örtü yangını
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