Haberler Yaşam Tunceli'deki tarihi 'Gelin Odaları', turizme kazandırılacak

Tunceli'deki tarihi 'Gelin Odaları', turizme kazandırılacak Tunceli'de yöre halkınca 'Gelin Odaları' olarak bilinen, Urartular tarafından 2 bin 700 yıl önce yapıldığı değerlendirilen tarihi alanın turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.11.2023 - 09:22 Güncelleme: 08.11.2023 - 09:23 facebook

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Pülümür ilçe merkezine 3 kilometre mesafede bulunan, 'Gelin Odaları'nın, turizme kazandırılması için, Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı koordinesinde, Tunceli Müzesi ve İl Kültür Müdürlüğü'nce çalışma başlatıldı.

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Urartular tarafından yapıldığı ve geçmişinin 2 bin 700 yıl öncesine dayandığı düşünülen tarihi alandaki röleve ve çevre düzenlemeleri için düşünülen güzergahları, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Kültür Müdürü İsmet Ulaşoğlu, Müze Müdürü Kenan Öncel, Fırat Kalkınma Ajansı İl Müdürü Murat Ortak ve Arkeolog Özgür Şahin, yerinde inceledi.