Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem
ABONE OL

Tunceli'den PÖH'ler El-Bab'a uğurlandı

Tunceli'de Polis Özel Harekat (PÖH) Timleri dualarla El-Bab’a uğurlandı.

Polis Özel Harekat
İHA

Tunceli'de birçok başarılı operasyona imza atan İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli PÖH timleri, Suriye'nin El Bab bölgesinde görevlendirildi. El-Bab’a gidecek timler için Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Törene Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan V. Albay Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, MİT Bölge Müdürü, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ve İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen katıldı.

Törende kurban kesilmesinin ardından İl Müftüsü Aşır Durgun'un dua etmesiyle timler uğurlandı.

Törende konuşan Vali Tuncay Sonel, "Rabbim sizleri korusun. Bu mübarek Ramazan ayında yaptığınız işler hep ibadet. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum. İnşallah sağ salim gidin ve dönün. Tüm Tunceli ailesi olarak alınlarınızdan öpüyorum. Yolunuz açık olsun" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı! İşte biten odalardan ilk görüntüler
GÜNDEMErdoğan paşlaştı! İşte ilk görüntüler
1000 TL pandemi sosyal yardımı başvurusu! Sosyal yardımlaşma başvurusu e-devlet'ten nasıl yapılır?
GÜNDEM1000 TL pandemi sosyal yardımı başvurusu!
İYİ Parti'de ertelenen kongreler haziranda yeniden başlıyor
GÜNDEMİYİ Parti'de kongreler yeniden başlıyor
Piknikçiler çıldırttı! Belediye bu önlemi aldı
GÜNDEMPiknikçiler çıldırttı! Bu önlem alındı
Son dakika haberler! Artık tehdit haline geliyor! Bölge diken üstünde
GÜNDEMArtık tehdit haline geliyor!
Af yasası SON DURUM! Af yasası ne oldu son dakika bugün 2020! 3 Mayıs Af yasası son gelişmeleri
GÜNDEMAf yasası 2020 son dakika gelişmeleri
Corona Türkiye tablosu il il 3 Mayıs 2020! İstanbul, Ankara haritası Koronavirüs Türkiye vaka sayısı
GÜNDEM3 Mayıs Türkiye Koronavirüs tablosu
Son dakika haberler! Bariyerleri aşıp, yan yola uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı
GÜNDEMBariyerleri aşıp, yan yola uçtu: 1 ölü
Meteoroloji uyardı! Tüm Türkiye sağanağın etkisi altında
GÜNDEMMeteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!
İki farklı noktadaki uygulamadan kaçan sürücüye şok ceza!
GÜNDEMUygulamadan kaçan sürücüye şok ceza!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X