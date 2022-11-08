Tunceli´de 755 personel, 20 bin kişinin katılımıyla gerçeği aratmayan çok yönlü tatbikat



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ´de 11 ilden 755 kişilik personel ve 20 bin kişinin katılımıyla tüm branşları kapsayan gerçeği aratmayan tatbikat gerçekleştirildi. Geniş kapsamlı tatbikatta, ambulans, itfaiye ve AFAD araçlarının siren seslerini duyup gökyüzünde de helikopterleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Tunceli'de Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde, destek iller ve 26 yerel çalışma gruplarından oluşan 755 kişilik ekip ve 20 bin kişinin katılımıyla tatbikat yapıldı. Geniş kapsamlı tatbikat, masa başı, okullarda eş zamanlı deprem, şehir içi intikal, geçici barınma alanlarının kurulması, tahliye ve yerleştirme, enkazda arama ve kurtarma, orman yangını, su üstü ve su altı arama ile kurtarma, doğada arama ve kurtarma, Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) gaz sızıntısı ve akarsu sondalama aramaları gerçekleştirildi. Tunceli'nin yanı sıra Elazığ, Erzincan, Malatya, Bingöl, Sivas, Van, Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Adıyaman Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) İl Müdürlüğü personel ve araçları, Elazığ Emniyet Müdürlüğü, Sualtı Grup Amirliği, UMKE, 112, emniyet, jandarma, itfaiye, orman işletme, Aile ve Sosyal Hizmetler, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ), Milli Eğitim Müdürlüğü personeli, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA), Munzur Arama Kurtarma Derneği (MUDAK), Afet Yönetim ve Karar Destek Sistemi (AYDES) ve AFAD gönüllülerinden oluşan ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat öncesinde Vali Mehmet Ali Özkan öncülüğünde 112 Acil Çağrı Merkezi'nde GAMER´de toplantı salonunda bir araya gelindi. Burada kurum temsilcileri Vali Özkan´a, vakalar ile ilgili teknik bilgiler vererek monitörlerde okullarda yapılan eş zamanlı deprem tatbikatı izlendi.

ÇIĞLIKLAR VE EKİPLERİN ENKAZ ALTINDAKİ YARALI KİŞİYİ KURTARMA ÇALIŞMALARI GERÇEĞİ ARATMADI

Daha sonra, bir binada gaz sızıntısından dolayı tahliye işlemleri ve stadyum arkasında oluşturulan alanda çadır kurma işlemleri yapıldı. Vali Özkan, kurum amirleri ve ekipler oluşturulan alana geçti. Deprem tatbikatının startının verilmesinin bazı ekipler askeri helikopterle bazıları ise araçlarla 2 binanın çöktüğü alana hızlıca geçerek koordinasyon sağladı. Ardından genel kontrol, fiziki arama, köpekle ve cihazlı arama ile aletlerle enkaz çalışması yapıldı. Tatbikatta 6 kişi yaralı kurtarılırken, ölen bir vatandaşta enkazdan çıkarıldı. Özellikle tatbikat alanında öğrencilerin çığlıkları, ekiplerin enkaz altındaki yaralı kişiyi kurtarma çalışmaları gerçeği aratmadı. Enkaz tatbikatının ardından bölgede Orman İşletme ve itfaiye ekipleri otluk alanda çıkan yangını kontrol altına alarak soğutma işlemi yaptı. Daha sonra ise Sualtı Grup Amirliği ekipleri ile Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ekipleri, botun devrilmesi sonucu suya batan bir kişinin su altı aramasını gerçekleştirdi.

Tatbikatlar, dağlık bir alanda mahsur kalmış bir vatandaşın halatlar yardımıyla kurtarılmasının ardından sona erdi.

`TUNCELİ BİRİNCİ DERECE DEPREM VE AFET BÖLGESİ´

Tatbikatların bitmesinin ardından konuşan Vali Mehmet Ali Özkan, Tunceli´nin birinci derece deprem bölgesi olduğunu ve arazi yapısıyla orman yangınları, boğulma vakaların da sık sık görüldüğünü söyledi. Vali Özkan, "Tatbikata 755 personel, 20 bin de katılımcı oldu. Bir yanında Erzincan ve Bingöl fayı, bir yanından Erzincan fayı ve ortasındaki Ovacık fayıyla ülkemizin birinci derece deprem bölgesi olan Tunceli ilimiz aynı zamanda sarp coğrafik yapısı ve ormanlarla kaplı alanlarından dolayı hem yüksekten düşme olayları hem arazide kaybolmalarıyla sık sık karşılaştığımız bir coğrafya. Yine ilimizin bir yanında Uzunçayır Barajı, bir yanından Keban Barajı, bir tarafında akan Munzur ile Pülümür nehirlerinden dolayı artan nüfusla da birlikte boğulma vakalarına sık sık rastlıyoruz. Biz bugün Cumhurbaşkanımızın himayelerinde, İçişleri Bakanlığı´nın talimatları doğrultusunda ve AFAD Başkanlığı koordinasyonunda ilimiz genelinde karşılaşabileceğimiz tüm durumlara ve olaylara göre planlanmış tatbikatımızı icra ediyoruz. Tatbikatımız ilk önce masa başı tatbikatı dediğimiz 112 Koordinasyon Merkezi´nde başladı. Orada ki arkadaşlarımızın koordinasyonu, sahaya ulaşımları ve sahayla olan kontaklarını hep beraber gördük ve izledik. Bina tahliyeleri, bina tahliyeleri sonrasında karşılaşacak olaylar, insanların barınmasını sağlamak için çadır kurulumunu gördü. Gerçekten orada da arkadaşlarımızın gayretiyle neredeyse canlı diyebileceğimiz bir senaryo ile tatbikatımızı icra ettik. Tatbikatımızın üçüncü ayağı olan burada Kanoğlu dediğimiz mevkide, enkaz, arama kurtarma, orman yangınlarına müdahale, su altı boğulma vakalarına müdahale ve arazide kaybolma olaylarına yönelik tatbikatlarımızı icra ettik. Ana işleyişte 755 arkadaşımız, 200 araç görev aldı. Bunun yanı sıra afet tatbikatına ne kadar sayıda insanımız katıldı dersek; 10 bin öğrencimiz, tüm kurumlarımızla birlikte toplamda 20 binin üzerinde katılım oldu" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-11-08 18:19:32



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