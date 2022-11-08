Tunceli´de kar; yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ´nin yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaşırken, valilik koordinesinde ekipler, karla mücadele çalışması başlattı.

Tüm yurtta hava sıcaklığı düşerken Tunceli´de mevsimin ilk karı yağdı. Meteoroloji İl Müdürlüğü'nün, il merkezi ve 7 ilçe için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu kentte, gün boyu sağanak sürerken yüksek kesimlerde kar yağdı. Tunceli Valiliği koordinesinde Karayolları 86. Şube Şefliği yol açma çalışması yürütürken, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği´ne bağlı ekipler köy yollarının ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ise yolda mahsur kaldı. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu bölgelerde ekiplerin karla mücadele çalışmasına devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-11-08 18:32:55



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