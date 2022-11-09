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Tunceli'de sığınakta teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi

DHA

Tunceli'de sığınakta teröristlerin silah ve mühimmatı ele geçirildi


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ kırsalında yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda tespit edilen teröristlerin kullandığı sığınak içerisinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak ve diğer malzemeler imha edildi.
Tunceli kırsalında 27 Ekim´de başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu', jandarma özel harekat, polis özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 548 personelle devam ediyor. Sarp dağlarda patlayıcı madde bulma köpeği, taarruz helikopterleri ve insansız hava araçlarıyla yürütülen arazi aramatarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramada, 2 uzun namlulu tüfek, 3 anti-tank roketatar mühimmatı, 2 anti personel roketatar mühimmatı, 5 sevk fişeği, 115 uzun namlulu tüfek fişeği, 1 dürbün ve yaşamsal malzemeleri ele geçirildi. Delil niteliği taşıyanlara el konulurken, sığınak ve diğer malzemeler imha edildi. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-11-09 14:51:58

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