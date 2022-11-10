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Ölümünün 11'inci yılında DHA muhabiri Cem Emir, mezarı başında anıldı

DHA

Ölümünün 11'inci yılında DHA muhabiri Cem Emir, mezarı başında anıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)VAN'da meydana gelen depremde, kaldığı otelde yaşamını yitiren DHA Muhabiri Cem Emir (26), ölümünün 11´inci yılında ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından memleketi Tunceli'de mezarı başında anıldı. Mehmet Ali Emir, "Oğlumla gurur duyuyordum. İşini başarıyla yapıyordu, koşuşturuyordu. Gerçekten muhabirliğin nasıl yapılması gerektiğini gösteriyordu ve ispatladı. Geçmişte yaptığı birçok haber de ödül almıştı, ödüllerin hepsi de evde" dedi.
Van'da 9 Kasım 2011'de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde DHA'nın Van Muhabiri Sebahattin Yılmaz ile Diyarbakır Muhabiri Cem Emir, Bayram Oteli'nin enkazı altında kalarak yaşamını yitirdi. Cem Emir, ölümünün 11´inci yıl dönümünde Tunceli'nin Hozat ilçesi Çığırlı köyündeki mezarı başında ailesi, meslektaşları, sevenleri ve bazı siyasi parti temsilcileri tarafından anıldı. Emir'in mezarına karanfil bırakılarak, mumlar yakıldı.
Emir´in babası Mehmet Ali Emir, oğlunun yokluğunu gün geçtikçe daha çok hissettiğini söyledi. Cem´in yaptığı haberlerle ve gazeteciliğiyle gurur duyduğunu söyleyen Mehmet Ali Emir, "Cem gerçekten gençliğe yeni adım atmıştı, enerji doluydu. Gazetecilikte başarı göstermek için çaba gösteren bir kişilikti. Ben oğlumla gurur duyuyordum. İşini başarıyla yapıyordu, koşuşturuyordu. Gerçekten muhabirliğin nasıl yapılması gerektiğini gösteriyordu ve ispatladı. Bugün 11´inci ölüm yıl dönümü, arkadaşları bizleri yalnız bırakmadı. Cem´i andılar, Cem ile olan anılarını ve Cem´in başarılı haberlerini anlattılar. Onların bana söyledikleri, yeni gazeteciliğe başlamış muhabirlerin Cem´i örnek aldığıdır. Cem´in kısa süre içerisinde birçok başarıya imza attığını anlattılar. Zaten geçmişte yaptığı birçok haber de ödül almıştı, ödüllerin hepsi de evde. Gazeteci arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum, bizle beraber Cem´i hiç unutmadılar ve acımızı hep paylaştılar" diye konuştu.
`MESLEĞE BAŞLAYANLAR CEM´İ ÖRNEK ALIYOR´
Tunceli Gazeteciler Derneği Başkanı Ferit Demir, Cem Emir ile Sebahattin Yılmaz´ı unutmayacaklarını belirterek, "Cem´i, gazeteciliğini unutmak mümkün değil. Kısa süre içerisinde haberleriyle kendinden söz ettiren, önemli başarılara imza atmış bir arkadaşımızdı. Her geçen gün gazetecilikte kendini geliştiren, gazetecilikteki başarısını yaptığı haberlerle kanıtlayan bir meslektaşımızdı. Cem en son Van depremindeki yaşananları haberleştirmek için Van´a gitmişti. Orada yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası DHA muhabiri Sebahattin Ağabeyimizle Bayram Oteli´nde enkaz altında kaldı. Dostları, meslektaşları, arkadaşları Cem´i ve Sebahattin Ağabeyi hiç unutmadı ve unutmayacaktır. Kentte mesleğe başlayan arkadaşlarımız Cem´i örnek alıyor ve sürekli haberlerini okuyorlar" ifadelerini kullandı. 
Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat ise "Cem´i 11 yıl önce kaybettik. Bu bir talihsizlik değil, ağır bir ihmal olarak tanımlanabilecek bir durumdu. O kadar büyük bir depremden sonra Cem´i, Sebahattin Yılmaz´ı ve birçok vatandaşı kaybettik o otelde. Burada onların şahsında Van depreminde kaybettiğimiz herkesi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Cem Emir, çok hızlı öğrenen bir gazeteciydi. Haberciliği ve fotoğrafları çok iyiydi. Bazen insanlar mesleğe 40 yılını verir, ağır ilerler ama Cem de bu durum tam tersiydi. Cem´in kısa sürede uzun yıllar gazetecilik yapıyormuş gibi Türkiye´nin birçok bölgesinde etkili bir biçimde haber izlediğine tanığız. Van depreminde de şahit olduk bu duruma. Bir çocuk enerjisi olan ama aynı zamanda yaşının çok üstünde bir olgunluk gösteren bir meslektaşımızdı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-11-10 15:20:14

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