Tunceli'de teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ kırsalında yürütülen 'Eren Abluka Sonbahar Kış4 Şehit Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu' kapsamında, teröristlerin kullandığı 2 sığınak imha edildi.

Tunceli kırsalında 27 Ekim'de başlatılan 'Eren Abluka Sonbahar Kış4 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu'nda yapılan arazi aramatarama faaliyetlerinde, teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda yapılan aramada, 3 telsiz, çok sayıda örgütsel kitap, tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konulurken sığınaklar imha edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-11-10 23:19:41



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