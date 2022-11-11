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Tunceli Belediyesi'nin meclis toplantısında 'katı atık tesisi' gerginliği (2)

DHA

Tunceli Belediyesi'nin meclis toplantısında 'katı atık tesisi' gerginliği (2)


TUNCELİ BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Tunceli Belediyesi´nden, merkez ve ilçe belediyeleri tarafından Sütlüce köyü yakınlarında yapımı planlanan katı atık tesisi ile ilgili belediyenin projeden çekilmesine ilişkin meclis oylamasında yaşananlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"11 Kasım´da Dersim Belediyesi Meclisi'ne sunulan `Katı Atık Projesinden Çekilme´ gündemi oylama esnası ve sonrasında, katı atık projesini bahane eden bir kesim tarafından uzun süren bir provokasyon ve saldırı gerçekleşmiştir. Belediye yönetimi ve belediye meclisi tarafından uzun süreden beri köylülerin talebi dikkate alınarak süreç bu temelde işletilmiş, öneri, tartışma, ikna süreci hem hukuksal hem de pratik olarak tüketilmiştir. En son 7 Kasım´da EMEP, HDP, CHP Belediye Meclis Üyeleri tarafından 'Katı Atık Bertaraf Projesinin Sütlüce Bölgesinde Uygulanmasının İptali' gündemli yazılı önerge meclise sunulmuş, oy birliği ile 11 Kasım´da oylanması kararı alınmıştır. Nitekim 11 Kasım´da oylama yapılmış, oylama sonucu önerge HDP ve bileşenleri tarafından kabul edilmemiştir. Oylama sonrası bazı provokatörler 'Başkan bir hoş geldiniz dahi demedi' diyerek halkı galeyana getirmiştir. Neticede olayın masum bir meclis önergesi olmadığı ortaya çıkmıştır. Cinsiyetçi küfürler edilerek, insanların tekme ve tokat atılarak darp edilmesi, pet şişe fırlatılması ve benzeri şeklinde bir saldırı gerçekleşmiştir. Dersim halkı, halka açık belediye ve kurumlara karşı bu provokasyonları sağ duyulu davranarak boşa çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte de karşı devrimci bu tutumlara boyun eğmeyerek sergilemiş olduğumuz sağduyuyu sürdürmeye devam edeceğiz. Başkan salona girer girmez, misafirleri selamlamış, 'Günaydın, merhaba arkadaşlar' demiştir. Salonu selamlamasına rağmen, provokatörler, 'Başkan bir hoş geldiniz dahi demedi' diye bağırarak saldırıda bulunmuş, pet şişe, döviz, kitap fırlatarak, tekme ve yumruk ile personel dahil, meclise katılanları darbetmişlerdir. Bugün olduğu gibi bundan sonra da bu tür saldırı ve provokasyonlara boyun eğmeyeceğiz. Bu olayları yönlendiren karşı, devrimci tutum ve pratikleri mahkum edeceğiz. Masum gibi görünen doğal talepleri kullanarak, gelinen yer belli olmuştur. Bu provokatif saldırıyı kınıyor, belediye, personel ve sağduyu sahibi kurumlara teşekkür ediyoruz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM
2022-11-11 17:54:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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