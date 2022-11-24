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Şehit Necmettin öğretmenin ismi, öğretmenevinde yaşayacak

DHA

Şehit Necmettin öğretmenin ismi, öğretmenevinde yaşayacak


TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, PKK'lı teröristlerce kaçırılıp, şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın (23) ismi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenevine verildi.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Çiftçibaşı Mahallesi'nde görev yapan sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye gittiği sırada Tunceli-Pülümür yolunda PKK'lı teröristlerce yolu kesilip, aracı yakılarak kaçırıldı daha sonra da şehit edildi. Necmettin Yılmaz'ın ismi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenevine verildi. 'Tunceli Öğretmenevi'nin ismi değiştirilip, 'Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü' yapıldı.
Tunceli Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tunceli Öğretmenevimizin adı 'Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Öğretmenevi ve ASO Müdürlüğü' olarak değiştirildi. Hain PKK/PYD terör örgütünü lanetliyor, şehit öğretmenlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyoruz" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-11-24 11:38:53

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