Tunceli'de karlı yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı sonrası OvacıkHozat yolunda araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün il merkezi ve 7 ilçe için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu kentte, dün sabah etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. HozatOvacık kara yolu, beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan sürücüler de araçlarıyla yollarda kaldı. Gece kara yolunda mahsur kalan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla sürücünün bulunduğu bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle araçları karda saplandığı yerden çekerek kurtardı. Sürücüler de ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-11-25 11:35:28



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