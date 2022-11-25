Tunceli'de karlı yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunceli'de karlı yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı

DHA

Tunceli'de karlı yolda mahsur kalan sürücüler kurtarıldı


Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de etkili olan kar yağışı sonrası OvacıkHozat yolunda araçlarıyla mahsur kalan sürücüler, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı. 
Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün il merkezi ve 7 ilçe için yerel kuvvetli sağanak uyarısında bulunduğu kentte, dün sabah etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. HozatOvacık kara yolu, beyaza bürünürken, hazırlıksız yakalanan sürücüler de araçlarıyla yollarda kaldı. Gece kara yolunda mahsur kalan sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbarla sürücünün bulunduğu bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesiyle araçları karda saplandığı yerden çekerek kurtardı. Sürücüler de ekiplere teşekkür etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-11-25 11:35:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki 2 kişi kurtarıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçtaki ...
Tunceli´de 15 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü yasağı
YEREL HABERLER Tunceli´de 15 günlük toplantı ve gösteri yürüyüşü ...
Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı
YEREL HABERLER Tunceli'de eylem ve etkinlikler 15 gün süreyle ...
(Görüntülü) ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENİN İSMİ, ÖĞRETMENEVİNDE YAŞAYACAK
YEREL HABERLER (Görüntülü) ŞEHİT NECMETTİN ÖĞRETMENİN İSMİ, ...
Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Tunceli'de öğretmenevine verildi
YEREL HABERLER Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın adı Tunceli'de ...
Şehit Necmettin öğretmenin ismi, öğretmenevinde yaşayacak
YEREL HABERLER Şehit Necmettin öğretmenin ismi, öğretmenevinde ...
Tunceli'de şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar anısına fidan dikildi
YEREL HABERLER Tunceli'de şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlar ...
Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 öğretmen anıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen 6 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.