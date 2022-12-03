Direğe çarpan otomobil, 5 metre yüksekten evin bahçesine düştü

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Çemişgezek ilçesinde Mertcan Tıkız´ın kontrolünü yitirdiği otomobil, yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra 5 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Yaralanan Tıkız, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece saatlerinde Çemişgezek ilçesi Elazığ Caddesi´nde meydana geldi. Mertcan Tıkız yönetimindeki 54 GC 445 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki demir elektrik direğine çarpıp, 5 metre yükseklikten 2 katlı evin bahçesine düştü. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Tıkız yaralandı.

Evde yaşayanların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan Mertcan Tıkız, ilk müdahalesinin ardından Çemişgezek Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tıkız´ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaza nedeniyle ilçede elektrik kesintisi yaşandı. Elektrik şirketi tarafından yapılan onarım çalışmalarının ardından ilçeye yeniden elektrik verildi. Ters dönen otomobil ise belediyeye ait iş makinesiyle kaza yerinden kaldırıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2022-12-03 11:07:34



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