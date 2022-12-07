Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Karla mücadele ekipleri, OvacıkHozat kara yolu Karaoğlan bölgesi ile TunceliPülümür kara yolunun Cankurtaran mevkisinde kar küreme çalışması yürütürken, valilik, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Ovacık-Hozat kara yolundaki 1903 metre yükseklikteki Karaoğlan bölgesi ve TunceliPülümür kara yolu arasında bulunan Cankurtaran mevkisi, kar nedeniyle beyaza büründü. Kara yolları 86'ncı Şube Şefliği´ne bağlı ekipler, yolda aksamaların yaşanmaması için kar küreme çalışmaları başlatırken, valilik de sürücüleri, dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Tunceli-Pülümür kara yolumuz ile Hozat-KaraoğlanOvacık kara yolumuzda karla mücadele çalışmalarız devam ediyor. Sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-12-07 10:44:45



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