OSB'deki hırsızlığın 1'i taksici 2 şüphelisi 'Son Durak' operasyonuyla yakalandı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de eylül ve ekim aylarında Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 3 iş yerinden 150 bin TL değerindeki malzemeleri çaldıkları tespit edilen ve yakalanarak gözaltına alınan 1'i taksici 2 şüpheli tutuklandı.

İnönü Mahallesi´ndeki OSB'de eylül ve ekim aylarında artan hırsızlık olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. 3 iş yerinin camlarının kırılarak 150 bin lira değerindeki kablo, kamera, kayıt cihazları, güç kaynakları ve bilgisayarların çalınması ile ilgili inceleme yapan ekipler, parmak izi ve güvenlik kameralarından 27 ayrı hırsızlık olayına karışan E.K.'yi ve taksici Ö.A.'yı belirledi. 'Son Durak' adı verilen operasyonla şüpheliler yakalanarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada çalınan malzemeler ile birlikte bir miktar uyuşturucu madde de ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ayrıca şüphelilerin, daha önceden çaldıkları malzemeleri kentte hurdacıya sattıkları da tespit edildi. Hırsızlık mallarını satın alan hurdacıya ise `Hırsızlık malı satın almaktan´ yasal işlem yapıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-12-07 13:06:58



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