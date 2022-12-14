Tunceli Belediyesi´nin elektriği, ödenmeyen 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



BELEDİYEDEN ELEKTRİK ŞİRKETİ ÖNÜNDE KAZI ÇALIŞMASI

Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün elektriklerinin kesilmesinin ardından belediye ekipleri, enerji şirketinin önünde su arızası gerekçesiyle kazı çalışması başlattı. Enerji şirketine ait araçların ise binanın giriş kapısı önüne, belediyeye ait kepçenin çalışmasını engelleyecek şekilde park edildiği görüldü. İki kurumun yetkililerinin görüşmesinin ardından araçlar, giriş kapısından kaldırılırken, belediye ekipleri de giriş kapısı dışında çalışmasına devam etti. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-12-14 14:24:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.