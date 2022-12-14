Tunceli Belediyesi´nin elektriği, ödenmeyen 14 milyon liralık borç nedeniyle kesildi (2)

BELEDİYEDEN ELEKTRİK ŞİRKETİ ÖNÜNDE KAZI ÇALIŞMASI
Tunceli Belediyesi hizmet binası ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü´nün elektriklerinin kesilmesinin ardından belediye ekipleri, enerji şirketinin önünde su arızası gerekçesiyle kazı çalışması başlattı. Enerji şirketine ait araçların ise binanın giriş kapısı önüne, belediyeye ait kepçenin çalışmasını engelleyecek şekilde park edildiği görüldü. İki kurumun yetkililerinin görüşmesinin ardından araçlar, giriş kapısından kaldırılırken, belediye ekipleri de giriş kapısı dışında çalışmasına devam etti. (DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-12-14 14:24:59
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