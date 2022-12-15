Tunceli'de kar yağışı; kara yolu kapandı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de yoğun kar yağışı etkili olurken, HozatKaraoğlanOvacık kara yolu ulaşıma kapandı.
Kentte gece etkili olan sağanağın ardından kar yağışı başladı. Yoğun yağışta beyaza bürünen HozatKaraoğlanOvacık kara yolu, ulaşıma kapandı. Yolu yeniden açmak için Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler, çalışma başlattı. Valilik, sürücüleri yollarda dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği konusunda uyardı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-12-15 11:14:35
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