Karlı dağa tırmanan dağcıları, ayı saldırısından Kangal köpekleri kurtardı

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Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de karla kaplı 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı´na tırmanış yapanları, karşılarına çıkan bozayıdan, 2 Kangal köpeği kurtardı. Ayının köpeklerden kaçma anı, dağcılar tarafından görüntülendi.

Tunceli'de kar yağışıyla beyaza bürünen dağlar, kentteki ve bölgedeki dağcılar tarafından tırmanış için tercih edilmeye başlandı. Pülümür ilçesinde 2 bin 600 rakımlı Meydan Dağı´na tırmanan 10 kişilik dağcı grubunun karşısına bozayı çıktı. Yarım metrelik karda bozayı, dağcılara doğru gelirken, yanlarındaki 2 Kangal köpeği uzaklaştırdı. Bu anlar, dağcı Erdoğan Çiçek tarafından görüntülenirken, kara bata çıka kaçan ayı da bir süre sonra gözden kayboldu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-12-19 09:44:27



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