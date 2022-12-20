Tunceli-Erzincan kara yolunda karla mücadele

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİErzincan kara yolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarısı verdiği Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olmaya başladı. Kar yağışı ile birlikte valilik koordinesinde çalışma başlatıldı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliğine bağlı ekipler, Tunceli-Erzincan kara yolunda keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkinde biriken karı kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla temizledi. Valilikten yapılan açıklamada da, "Tunceli-Pülümür kara yolumuzda karla mücadele çalışmalarız devam ediyor. Sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-12-20 11:05:38



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