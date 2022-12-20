Kimseyi inandıramayınca, ses kaydı alıp istismarcıyı tutuklattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kimseyi inandıramayınca, ses kaydı alıp istismarcıyı tutuklattı

DHA

Kimseyi inandıramayınca, ses kaydı alıp istismarcıyı tutuklattı


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Hozat ilçesinde akrabası Zeynel Y.´nin (63) cinsel istismarına uğrayan hafif zihinsel engelli S.E. (17), yakınlarını inandıramayınca şüphelinin cinsel içerikli sözlerini kayda aldı. Ses kaydıyla birlikte yakınlarının hakkında suç duyurusunda bulunduğu Zeynel Y., gözaltına alınıp, tutuklandı. Zeynel Y. hakkında `Çocuğun cinsel istismarı´ suçundan iddianame hazırlandı.
Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde yaşayan, 5 yıl önce alınmış `hafif derecede zihinsel engelli´ raporu bulunan S.E., mayıs ayında okula gitmek için bindiği minibüste akrabası da olan Zeynel Y.´nin istismarına uğradı. S.E. yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Ancak yakınları S.E.´ye inanmadığı için şikayetçi olmadı. Zeynel Y.´nin cinsel istismarları devam edince S.E., yaşananları ses kaydına alarak yakınlarına dinletti. S.E.´nin bir yakını ses kaydı ile savcılığa şikayette bulundu. Çocuk İzleme Merkezi´nde ifadesi alınan S.E. yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine Zeynel Y. gözaltına alındı.
Zeynel Y. ifadesinde, S.E.´yi hayvanlarını getirip götürürken gördüğü zamanların olduğunu, S.E.´nin iddialarını kabul etmediğini, köyden Hozat'a servis ile gidip gelirken S.E. ile bazen denk geldiklerini, ancak bu süreçte her zaman servisin dolu olduğunu, kesinlikle S.E.´ye yönelik araç içerisinde dokunma ve benzeri eylemleri olmadığını, zaten böyle bir şeyin olması halinde araç içerisindekilerin de olaya şahit olacaklarını söyledi. Zeynel Y., S.E.´nin telefonu ile aldığı ses kaydındaki Zeynel Amca diye bahsettiği kişinin kendisi olduğunu, o gün hayvanlarını akşam üzeri eve götürdüğü sırada S.E.´yi bahçelerinin yanında gördüğünü ve S.E.´nin kendisine görüşme teklifinde bulunduğunu, kendisinin ise kabul etmediğini, ses kaydındaki konuşma içeriğini reddettiğini ifade etti. Zeynel Y. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
`ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ´
Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı´nca Zeynel Y. hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede `Çocuğun cinsel istismarı suçu´ndan ceza istendi. İddianamede yer alan ses kaydının çözümlemesinde Zeynel Y.´nin S.E.´ye yönelik cinsel içerikli söylemlerde bulunduğunun tespit edildiği, şüpheli tarafından içerikteki kişinin kendisi olduğu kabul edilen ses kaydının, mağdurla şüpheli arasında, mağdurun iftira atmasını gerektirir bir husumet bulunmaması hususlarıyla değerlendirildiğinde, şüphelinin savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve olay tarihi itibarıyla 18 yaşından küçük olan mağdura sarkıntılık düzeyini aşacak şekilde farklı zamanlarda birden fazla kez vücuduna dokunarak eylemlerde bulunmak suretiyle üzerine atılı "Çocuğun cinsel istismarı´ suçunu işlediği yönünde, hakkında kamu davası açılmasına yeterli delil bulunduğu kaydedildi.
S.E. hakkında hazırlanan adli değerlendirme raporu bulgusu da iddianameye girdi. Raporda, S.E.´nin, 'yaşına uygun fiziksel görünüm ve sözel beceri düzeyinde olduğu, ifadelerinin tutarlı olduğu, özel bölgelerinin, iyi kötü dokunmanın, mahremiyet bilincinin bulunduğu' bilgisi yer aldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2022-12-20 11:13:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli-Erzincan kara yolunda karla mücadele
YEREL HABERLER Tunceli-Erzincan kara yolunda karla mücadele
Sisle kaplanan Tunceli dağları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Sisle kaplanan Tunceli dağları havadan görüntülendi
(Görüntülü) KARLI DAĞA TIRMANAN DAĞCILARI, AYI SALDIRISINDAN KANGAL KÖPEKLERİ KURTARDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KARLI DAĞA TIRMANAN DAĞCILARI, AYI ...
Karlı dağa tırmanan dağcıları, ayı saldırısından Kangal köpekleri kurtardı
YEREL HABERLER Karlı dağa tırmanan dağcıları, ayı saldırısından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.