20 milyon liralık SGK dolandırıcılığı sonrası 'tefeci' operasyonunda 6 tutuklama



TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'nde çalışırken, yurt dışında yaşayan 300 kişiyi emekli edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde eden U.D., geçen yıl tutuklandı. 'Tefeci' diye tabir edilen kişilerle çeksenet işi yaptığını itiraf eden tutuklu U.D.'nin ifadeleri üzerine 1 yıllık teknik takiple Tunceli merkezli 3 ilde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 kişiden 6'sı, tutuklandı.

Tunceli SGK'da memur olarak görev yapan U.D.'nin, geçen yıl yurt dışında yaşayan çok sayıda gurbetçiyi para karşılığında emekli ettiği tespit edildi. U.D., polis tarafından gözaltına alınıp, tutuklandı. Tutuklandıktan sonra verdiği ifadelerde suçu 2010 yılından beri işlediğini ve bu yolla 300 kişiyi emekli ettiğini itiraf eden U.D., elde ettiği 20 milyon TL haksız kazancı bahis ortamlarında kaybettiğini, birçok kişiye borçlandığını, borçları kapatmak için de tefecilerden borç aldığını söyledi.

İFADELER ÜZERİNE OPERASYON

U.D.'nin ardından tefecilere yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 yıllık teknik ve fiziki takibin ardından operasyon kararı alındı. Aranan 20 kişinin yakalanması için dün sabah Tunceli merkezli Elazığ ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 18 kişi, gözaltına alındı; şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi, mağdurlara ait de çok sayıda çek ve senetle 2 milyon TL ele geçirildi.

'ORGANİK' ŞİFRE

Polisin çalışmasında, gözaltına alınan kişilerden bazılarının, ilde meşhur olan bal ve fasulye adlarını banka açıklamalarında kullanıp, şifreleme yoluna başvurduğu tespit edildi. Kentteki birçok iş yerine korku salıp, bazı iş yerlerinin sahibi ve ortağı olduğu, hiçbir işi olmamasına rağmen aylık gelirlerinin 30 bin TL olduğu da tespit edildi. Gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i, serbest bırakıldı, 4'ü adli kontrolle serbest kaldı ve 6'sı da çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Merkez

2022-12-24 13:24:00



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