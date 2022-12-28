Yeni yılın gelişi 'Gağan' geleneğiyle kutlandı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 'Gağan' olarak adlandırılan yüzlerce yıllık gelenekle, yeni yılın gelişi kutlandı.

Kentte, Alevi geleneklerine göre 28 Aralık-13 Ocak arasında yeni yılın gelişi olarak yüzlerce yıldır kutlanan 'Gağan' geleneği, sabah saatlerinde başladı. Belediye binasının önünde toplananlar, bölge halkı için kutsal sayılan yaban keçilerinin avcılar tarafından öldürülmemesini içeren pankart açtı ve yeni yılda yaban hayvanlarının korunmasını istedi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da bir araya gelen yüzlerce kişi, davul zurnayla esnafı gezip bağış topladı. Toplanan para, gıda ve kıyafetler, ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Etkinlikte, davul zurnayla halk oyunları da sergilendi. Aleviler arasında 'Hak lokması' olarak adlandırılan lokma dağıtıldı ve hazırlanan yöresel yemekler Alevi Dedesi'nin duasının ardından yenildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2022-12-28 14:42:31



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