3 yıldır kayıp Gülistan'ın ablası: Kızımızı karanlıkta bıraktılar (2)

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KADINLARDAN YÜRÜYÜŞ

3 yıldır kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku için, Kadın Platformu´nun çağrısıyla bir araya gelen öğrenciler, kadınlar ve Doku ailesi Cumhuriyet Caddesi'nde buluştu. Ellerinde Gülistan Doku'ya ait fotoğraflarla Seyit Rıza Meydanı´na yürüyüş gerçekleştiren grup adına açıklama yapan Eylül Yantemur, kadınların ve ailenin taleplerine kulak tıkandığını belirterek, Gülistan Doku´nun akıbetini sormaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Açıklamanın ardından Doku ailesi ve açıklamaya katılanlar Gülistan Doku soruşturmasını aydınlığa kavuşması gerektiğini belirterek, yanlarında getirdikleri el fenerlerinin ve cep telefonların ışığını açtı. (DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-05 19:03:19



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