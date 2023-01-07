Tunceli´de kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından, dün akşam saatlerinde Tunceli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte Ovacık ilçesinde 14, Nazimiye ilçesinde ise 1 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri ise TunceliErzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için kepçe, dozer, kar küreme, tuzlama ve püskürtme araçlarıyla çalışma yapıyor.

(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-07 13:52:50



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