Engin'in ölümünde gerekçeli karar; şoförler bagaj kapağındaki arızayı bilerek yola çıktı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)-TUNCELİ'nin Ovacık ilçesinde 3 yıl önce yolcu otobüsünün açılan bagaj kapağının çarpması ile nehire düşüp, hayatını kaybeden Engin Eroğlu'nun (28) ölümüne ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. Otobüs şoförü Erdal Samoğlu ile yedek şoför Mesut İçyer'in 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldığı davanın gerekçeli kararında, kazanın bagaj kapağının arızalı olması nedeniyle gerçekleştiği ve olayın oluşumunda her iki sanığın kapaktaki arızayı bilmelerine rağmen yola çıkmaları nedeniyle kusurlarının bulunduğu belirtildi.

Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde çobanlık yapan Engin Eroğlu, 15 Haziran 2019'da öğle saatlerinde hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı. Bir daha geri dönmeyince Eroğlu'nun ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Eroğlu'nun kaybolduğu gün, Ovacık'tan İstanbul'a sefer yapan otobüsteki bir yolcu da savcılığa başvurdu. Ç.R. isimli yolcu, cep telefonu kamerası ile otobüsten manzara görüntüsü çektiğini, daha sonra izlediğinde bir kişinin Munzur Nehri'ne düştüğünü gördüğünü anlattı. Görüntüleri inceleyen savcılık, seyir halindeki otobüsün kendiliğinden açılan bagaj kapağının yol kenarındaki Eroğlu'na çarparak, Munzur Nehri'ne düşmesine neden olduğunu belirledi.

2 SANIK 4 YIL 8 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul'da olduğu tespit edilen otobüs şoförü Erdal Samoğlu ile yedek şoför Mesut İçyer, gözaltına alınıp, Tunceli'ye getirildi. Samoğlu, ifadesinde; bagaj kapağının hasar gördüğünü sonradan fark ettiğini, Tokat'ta tamir ettirdiğini söyledi. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan Engin Eroğlu'nun cesedi, aramaların 19'uncu gününde bulunup, toprağa verildi. Engin Eroğlu'un ölümüne ilişkin davanın 12'nci duruşması, geçen yıl 14 Ekim'de Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuksuz sanıklar Samoğlu ve İçyer'e 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Sanık avukatları ise kararı istinaf mahkemesine taşıdı. Ayrıca sanıklara adli kontrol hükümlerinin uygulandığı bildirildi.

MAHKEME GEREKÇELİ KARARINI DA AÇIKLADI

İki hafta önce mahkemenin gerekçeli kararı da açıklandı. Kararda, "Aracın sanık Erdal Samoğlu'nun sevk ve idaresinde olduğu, sanık Mesut İçyeri'nin yedek şoför ve muavinlik yaptığı, sanıkların gerekli dikkat ve özeni göstermeyerek, arızalı ve kilitlemeyi unuttukları bagaj kapağı ile trafiğe çıktıklarının sabit olduğu, Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda sürücü Erdal Samoğlu'nun 'asli kusurlu' olduğu, müteveffa Engin Eroğlu'nun kusursuz olduğunun belirtildiği, kazanın bagaj kapağının arızalı olması nedeniyle gerçekleştiği ve olayın oluşumunda her iki sanığın kapaktaki arızayı bilmelerine rağmen yola çıkmaları nedeniyle kusurlarının bulunduğu, mahkememizce her iki sanığın da trafiğe çıkmadan önce bagaj kapağını uygun şekilde kapatmak ve kontrol etmekle sorumlu oldukları ancak sanıkların arızalı olduğunu bildikleri bagaj kapağı ile trafiğe çıktıkları ve söz konusu kapağı kilitlemeyi unuttukları mahkememizce sabit görülmüştür. Bunun gerçekleşmesini istemedikleri halde 'Bir şey olmaz' saikiyle sırf şanslarına veya başka etkenlere hatta kendilerinin beceri veya bilgilerine güvenerek trafiğe çıktıkları, dolayısıyla sanıkların bilinçli taksirle hareket ettikleri anlaşılmıştır" denildi.

'NEHİR KENARINDA BAGAJ KAPAĞINI GÖRDÜM'

Görüntüyü çeken Ç.R. de ifadesinde; Engin Eroğlu'nu görmediğini ve çarpma sesi duymadığını belirterek, "Otobüs durdu, geri geri gitmeye başladı. Araçta bir sorun olduğunu tahmin ettim. Ne olduğunu merak ettiğim için aşağıya indik. Munzur Nehri'nin kenarında bagaj kapağını gördüm. Kapağı aldık, bagajın menteşeleri yamulduğu için yerine takamadık. Kapağı aldığımızda herhangi bir kan izi, şapka ya da cep telefonu olup olmadığına dikkat etmedim. Bagaj üzerinde kan olup olmadığı dikkatimi çekmedi. Olayı, arkadaşımın Engin'in kaybolduğunu bilgi vermesinden sonra öğrendim. Kardeşim A.R.'yi aradım. Kardeşim yol kenarında Engin'e ait kan izi, cep telefonu ve şapka ile iki adet amortisör bulunduğunu söyleyince olayın otobüs kapağının yerinden çıkması ile ilgili olabileceğini düşündüm. Kardeşime olayın olduğu yerde video çektiğimi söyledim ve kendisine attım" dedi.

'KAFASINI ÇARPTI' ŞEKLİNDE BİR KONUŞMA GEÇMİŞ

Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı'nca söz konusu görüntülerin izleme tutanağında; 69 saniyelik görüntünün 23'üncü saniyesinde Engin Eroğlu'nun yolun sağ tarafında görüntüye girdiği, 24'üncü saniyede görüntüden çıktığı, yüksek bir şekilde çarpma sesi geldiği, 33'üncü saniyede de otobüsün durduğu, şoför olduğu düşünülen kişinin, 'Sen orayı kapatmadın mı?' diye soru sorduğu, seslendiği kişinin de 'Nereyi' diye cevap verdiği ve bunun üzerine ilk soruyu soran kişinin 'Kapağı' diye cevap verdiğinin duyulduğu tespitlerine yer verildi. Raporda ayrıca 32 ve 33'üncü saniyelerde 'Kafasına çarptı' şeklinde bir konuşmanın geçtiği ve videonun son 2 saniyesinde ise kan izlerinin bulunduğu yerde otobüsün fren yaparak, durduğu belirtildi. Kararda, ayrıca sanıkların sürücü belgelerinin 3 yıl geri alınmasına karar verildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-08 15:40:46



