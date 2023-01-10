Ölen inek kuduz çıktı, Hozat'a hayvan giriş- çıkışı yasaklandı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ Hozat'ta ölen inekte kuduz tespit edilirken, ilçeye 6 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı.
Hozat ilçesinde besicinin ineği, hayvan ısırmasından sonra öldü. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden ekipler, durumun bildirilmesiyle inekten alınan numuneyi test için Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderdi. Test sonuçlarında ineğin, kuduz olduğu ortaya çıktı. İlçeye 6 ay süreyle hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. Ayrıca ilçede kuduza karşı aşılama çalışması başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-01-10 09:52:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.