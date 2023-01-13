Tunceli'de askeri helikopter, kalp hastası için havalandı

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kalp hastası Muzaffer Arslan (47), tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca, askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.
Göğsünde ağrı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi´ne başvuran kalp hastası Muzaffer Arslan´a anjiyo yapıldı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Arslan´ın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı´ndan havalanan askeri helikopter, Arslan´ı alıp, Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-01-13 11:37:04
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