Tunceli'de askeri helikopter, kalp hastası için havalandı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de kalp hastası Muzaffer Arslan (47), tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca, askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edildi.

Göğsünde ağrı şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesi´ne başvuran kalp hastası Muzaffer Arslan´a anjiyo yapıldı. Bir süre sonra durumu ağırlaşan Arslan´ın Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne sevk edilmesine karar verildi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı´ndan havalanan askeri helikopter, Arslan´ı alıp, Fethi Sekin Şehir Hastanesi´ne götürdü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-13 11:37:04



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