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`Araç içi acil çağrı sistemi´ ile tespit edilen kazada takla atan aracın sürücüsü öldü

DHA

`Araç içi acil çağrı sistemi´ ile tespit edilen kazada takla atan aracın sürücüsü öldü


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de dün gece takla atıp yol kenarına devrilen otomobilin camdan fırlayan sürücüsü Murat Sonar (29) yaşamını yitirdi. Kimsenin fark etmediği kaza, otomobildeki `Araç içi acil çağrı sistemi´nin devreye girmesiyle ortaya çıktı.
Kaza, dün gece saatlerinde TunceliElazığ kara yolunun Mazgirt mevkisinde meydana geldi. Tunceli yönüne giden Murat Sonar´ın kontrolünü kaybettiği 62 AAE 786 plakalı otomobil, takla atıp, yol kenarına devrildi. Kazada, sürücü Sonar, ön camdan fırladı. Kazayı kimse fark etmezken, otomobildeki `Araç içi acil çağrı sistemi´ devreye girdi. Çağrı, Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi´ne düştü. Bunun üzerine Tunceli´deki 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Sistemdeki GPS ile aracın konumu belirlenerek, bölgeye AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan aramada yerde bulunan sürücü Murat Sonar´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sonar´ın cenazesi otopsi için hastane morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-01-13 13:27:52

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