Tunceli´de 47 köy yolu kardan kapandı



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği´ne bağlı ekipler, toplam 340 kilometre uzunluğa sahip kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tunceli´de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirirken, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Merkezde 2, Hozat´ta 2, Mazgirt´te 14, Nazımiye´de 19, Ovacık´ta 4 ve Pertek ilçesinde de 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği´ne bağlı ekipler, ulaşıma kapanan toplamda 340 kilometreyi bulan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

Öte yandan Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri ise TunceliErzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-15 12:36:20



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