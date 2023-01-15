Tunceli´de 47 köy yolu kardan kapandı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği´ne bağlı ekipler, toplam 340 kilometre uzunluğa sahip kapalı köy yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Tunceli´de dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini yitirirken, ulaşımda aksamalara sebep oldu. Merkezde 2, Hozat´ta 2, Mazgirt´te 14, Nazımiye´de 19, Ovacık´ta 4 ve Pertek ilçesinde de 6 olmak üzere toplam 47 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği´ne bağlı ekipler, ulaşıma kapanan toplamda 340 kilometreyi bulan köy yollarını açmak için çalışma başlattı.
Öte yandan Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri ise TunceliErzincan kara yolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran mevkisi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-01-15 12:36:20
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.