Şarampole yuvarlanan otomobilde mahsur kalan engelli sürücü, donarak öldü

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında bedensel engelli olan sürücü Özgür Kahraman (38), Hozat ilçesinde köy yolunda dün gece saatlerinde şarampole yuvarlanan otomobilde mahsur kalınca donarak yaşamını yitirdi.
Kaza, Hozat ilçesi ile Çaytaşı köyü yolunda dün gece saatlerinde meydana geldi. 15 yıl önce geçirdiği trafik kazasında sol ayağından sakatlanarak engelli kalan Özgür Kahraman idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Araçta mahsur kalan Kahraman, sabah saatlerinde kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yapılan kontrolde donarak hayatını kaybettiği belirlenen Kahraman´ın cansız bedeni otopsi için Hozat İlçe Entegre Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-01-16 12:04:52
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