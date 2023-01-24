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Tunceli´de avlanma cezası 250 bin TL olan yaban keçisi vuruldu; şüpheliler aranıyor

DHA

Tunceli´de avlanma cezası 250 bin TL olan yaban keçisi vuruldu; şüpheliler aranıyor


Serhat Ozan YILDIRIMBurak EMEK/TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ'de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin kırmızı listesinde yer alan yaban keçisi, kaçak avcılarca vurularak öldürüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.
Olay, Pülümür ilçesi kırsal Hasangazi Köyü yakınlarındaki Karor Deresi mevkiinde meydana geldi. Türkiye´nin de taraf olduğu Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile Korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'ndeki yaban keçisi, kaçak avcılar tarafından tüfekle vuruldu. Yol kenarında hareketsiz şekilde yatan keçiyi gören doğa fotoğrafçısı Muzaffer Akyüz'ün ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, öldürülmesi halinde 250 bin TL para cezasının olduğu olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin incelemesinde, dağ keçisinin üzerinde kurşun izlerinin olduğu belirlendi. Yakın bir zamanda vurulduğu tespit edilen olayla ilgili, kaçak avcıların yakalanması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ile jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı. Bölgeden geçen tüm yollardan geçen araçlarda ekipler tarafından arama yapıldığı öğrenildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM, Burak EMEK
2023-01-24 23:16:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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