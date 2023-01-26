32 yıl önce ölen babaları adına kütüphane ve konferans salonu yaptırdılar



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ´de, 32 yıl önce geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Hüseyin Güntaş adına çocukları, 5 bin metrekarelik alan üzerinde modern ve çok amaçlı kütüphane ile konferans salonu yaptırdı. Güntaş kardeşler, daha önce de aynı kazada hayatını kaybeden anneleri Elif Güntaş adına okul yaptırmıştı.

İş insanı Hüseyin Güntaş, 15 Nisan 1991'de geçirdiği trafik kazasında eşi Elif Güntaş ile yaşamını yitirdi. Çocukları, Hüseyin Güntaş´ın memleketine olan sevgisi nedeniyle kentte `Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nu hayata geçirdi. Yapımına 2019'da başlanan kütüphane, bugün itibarıyla tamamlanma noktasına geldi. 5 bin metrekarelik alana sahip kütüphane ve konferans salonunda, bölgede ilk kez görünebilecek teknolojiler kullanıldı. Modern yapıya sahip kütüphanede; 335 kişilik konferans salonu, teknoloji odası, hizmet odaları, sessiz alan, sosyal alanlar, 10 binin üstünde kitap kapasitesi bulunan kütüphane, 50 bin kapasiteli kitap deposu ve kadın çalışma alanı bulunuyor.

Hüseyin Güntaş Kütüphanesi ve Konferans Salonu'nda incelemelerde bulunan Kazım ve Erdal Güntaş kardeşler, 250 kişinin ders çalışabileceği kütüphanenin 1 ay içinde hizmete açılacağını söyledi.

Güntaş kardeşler, döneminin şartlarından dolayı sadece 2 ay okula gidebilen, günlük gazetelerden okuma ve yazmayı öğrenebilen anneleri Elif Güntaş adına da 2014 yılında Atatürk Mahallesi´nde 16 derslikten oluşan okul yaptırmıştı. DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Merkez Serhat Ozan Yıldırım

2023-01-26 16:14:46



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