Tunceli'de kar yağışı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de sabahın erken saatlerinde kar yağışı başladı. Kar kalınlığı kent merkezinde 10 santime ulaştı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kar yağışı, Tunceli ve ilçelerinde sabahın erken saatlerinde başladı. Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı. Tunceli Belediyesi ekipleri, sokak ve caddelerde kaldırımları temizlerken, İl Özel İdaresi ekipleri de kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yağış olmayacağından korktuklarını belirten Okan Çelebi, "Kar yağışı başladı, çok mutlu olduk. Her yıl aralık ayında kar yağışı ilde başlardı. Bu yıl yağmayacak diye üzülüyorduk ama sabah itibarıyla etkili bir şekilde yağdı. Umarım kar yağışı bu şekilde devam eder" dedi.

Yağış nedeniyle Tunceli-Pülümür-Erzincan ile TunceliElazığ kara yolunda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanırken, Karayolları ekipleri bu güzergahlarında yolları açmak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-28 12:40:04



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