Tunceli´de kar yağışı; 169 köy yolu ulaşıma kapandı (2)

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169 KÖY YOLU KAPANDI

Tunceli´de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle merkezde 45, Ovacık´ta 33, Pertek´te 28, Mazgirt´te 20, Nazimiye´de 20, Pülümür´de 12, Hozat´ta 9 ve Çemişgezek´te 2 olmak üzere toplam 169 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, 60 iş makinesi ve 110 kişilik personel ile çalışma başlattı.

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri de Tunceli-Elazığ ve TunceliErzincan karayolu üzerindeki keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-28 17:31:58



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