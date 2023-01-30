Kaçak yaban keçisi avlayan 4 kişi, kan izlerinden yakalandı



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de 2 gün önce koruma altındaki yaban keçisini avlayan, bulundukları yer vurdukları keçinin kanı izi takip edilerek belirlenen 4 kaçak avcıya toplamda 264 bin 576 TL para cezası uygulandı.

Tunceli kırsalında 2 gün önce Avrupa Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması Sözleşmesi (BERN) ile Korunan ve Dünya Doğa Koruma Birliği'nce (IUCN) yayımlanan 'Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Listesi'nde bulunan yaban keçisi avlandı. Silah sesini duyan ve daha sonra 4 kaçak avcıyı görenler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi´ne bildirdi. İhbarla bölgeye giden ekipler, Bayık köyünde keçi kan izleri gördü. İzleri takip eden, bir evin 100 metre yakınında yaban keçisi ölüsüne ulaşan ekipler, konuttaki 4 kaçak avcıya ulaştı. Kaçak av yapan 4 kişiye 250 bin lira tazminat ile 14 bin 576 lira da idari para cezası uygulandı. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-30 13:29:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.