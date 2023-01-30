Ölü domuzun cip arkasında sürüklenmesine soruşturma



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)- TUNCELİ´nin Pülümür Vadisi'nde, cipin arkasına zincirle bağlanan ölü yaban domuzu, kilometrelerce sürüklendi. Bu anlar kameraya yansırken, valilik soruşturma başlattı.

Olay, TunceliErzincan yolunda meydana geldi. Pülümür Vadisi'nde ölü yaban domuzu, cipin arkasına zincirle bağlanarak kilometrelerce sürüklendi. Diğer sürücülerin bu anlarda çektiği görüntüler sosyal medyada paylaşılarak valiliğe bildirildi. Bunun üzerine valilikçe soruşturma başlatıldı. Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine inceleme talimatı verildi. Jandarma ekipleri, güvenlik kameralarının kayıtlarından aracın kime ait olduğunu tespit etmeye çalışırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce de kırsal alanda fotokapan görüntüleri incelemeye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-01-30 15:06:32



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