Cipin arkasındaki ölü domuzu köydeki sahipsiz köpekler için taşımış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cipin arkasındaki ölü domuzu köydeki sahipsiz köpekler için taşımış

DHA

Cipin arkasındaki ölü domuzu köydeki sahipsiz köpekler için taşımış


Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Pülümür Vadisi'nde, dün cipin arkasına zincirle bağlanan ölü yaban domuzunu kilometrelerce sürüklediği belirlenen H.Ç. (50), "Yabancı uyruklu avcılar tarafından öldürülmüş ve kafası kesilmiş durumdaki yaban domuzunu yolun kenarında gördüm. Köyde sahipli ve sahipsiz onlarca aç köpek var. Domuzu taşıyamadığım için bu yola başvurarak köpeklere götürdüm" dedi.
Pülümür Vadisi'nde dün Tunceli-Erzincan kara yolunda bir sürücü, cipinin arkasına zincirle bağladığı ölü yaban domuzunu sürükleyerek kilometrelerce götürdü. Diğer sürücüler, o anları kayda alıp, görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Valiliğin başlattığı soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntülerden cipin plakasını ve sürücüsünü tespit etti. Domuzu arkadaşının arabasıyla taşıdığı belirlenen H.Ç., ifadeye çağrıldı. İfadesinde domuzu kendisinin öldürmediğini, köyündeki köpeklerin yemesi için taşıdığını belirten H.Ç., şunları söyledi:
"Uzuntarla köyü tarafında yabancı uyruklu avcılar domuzları öldürüyordu. Yolun kenarında domuzun kafasını kesmişlerdi ve yerde leşi duruyordu. Arkadaştan rica ettim, domuzu taşıyamayacağım için. Domuzun kafası olmadığı ve her yer kan olduğu için arabanın içine koyamazdım. Ben de bu yolu denedim. Köyümüzde yazın köylüler oturuyor, fakat kışın kimse kalmıyor. Kışın boş olduğu için köyde sahipli ve sahipsiz onlarca köpek var. Kış olduğu için, beslenme sıkıntısı yaşıyorlar. Ben de onlar için domuzu köye getirerek yemelerini sağladım. Sokak hayvanlarını düşündüğüm için bunlar başıma geldi. İnsanlar sosyal medyada çok ağır ifadelerde bulunmuşlar. O domuzu ben öldürüp öyle bir şey yapsaydım haklılardı. Ben bir cana kıyacak kadar cani değilim. Bu durum gerçekten beni üzmektedir. Ben bunu hak etmedim."
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-01-31 15:01:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de yaban domuzu ölüsünü aracının arkasında sürükleyen kişinin ifadesi alındı
YEREL HABERLER Tunceli'de yaban domuzu ölüsünü aracının arkasında ...
(Görüntülü) ÖLÜ DOMUZUN CİP ARKASINDA SÜRÜKLENMESİNE SORUŞTURMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ÖLÜ DOMUZUN CİP ARKASINDA SÜRÜKLENMESİNE ...
Ölü domuzun cip arkasında sürüklenmesine soruşturma
YEREL HABERLER Ölü domuzun cip arkasında sürüklenmesine soruşturma
(Görüntülü) KAÇAK YABAN KEÇİSİ AVLAYAN 4 KİŞİ, KAN İZLERİNDEN YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAÇAK YABAN KEÇİSİ AVLAYAN 4 KİŞİ, KAN ...
Kaçak yaban keçisi avlayan 4 kişi, kan izlerinden yakalandı
YEREL HABERLER Kaçak yaban keçisi avlayan 4 kişi, kan izlerinden ...
Tunceli'de yaban keçisi avlayanlara 264 bin 576 lira ceza kesildi
YEREL HABERLER Tunceli'de yaban keçisi avlayanlara 264 bin 576 lira ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.