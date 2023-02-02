Tunceli´de Hozat-Ovacık kara yolu ile 251 köy yolu ulaşıma kapandı



Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de etkili olan kar yağışı nedeniyle Hozat-Ovacık yoluyla, kent genelindeki 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kent beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde 40 santimetreye ulaştı. Tunceli Belediyesi ekipleri, sabah saatlerinde sokak ve caddelerde kaldırımları temizlemeye başladı.

Yağışla birlikte merkezde 45, Çemişgezek'te 10, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 48, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 36, Pertek'te 28, Pülümür'de 41 olmak üzere toplam 251 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların ulaşıma açılması için Valilik koordinesinde İl Özel İdaresi, 60 iş makinesi ve 110 kişilik personelle çalışma başlattı.

HOZAT-OVACIK YOLU TRAFİĞE KAPANDI

Karayolları 86'ncı Şube Şefliği ekipleri de Tunceli-Elazığ ve TunceliErzincan karayolu ile ilçe yollarında çalışma başlattı. Bölgede kar yağışının en fazla olduğu Hozat-Karaoğlan-Ovacık yolunun 28 ve 56'ncı kilometreleri arası Valilik kararıyla araç trafiğine kapatılırken vatandaşlardan alternatif yol güzergahlarını kullanmaları istendi.

Keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle Erzincan sınırında bulunan Mutu Köprüsü ile Pülümür ilçesi arasında kalan yol, yoğun kar yağışı nedeniyle zincirsiz TIR´ların geçişine bir süre kapatıldı. Ekiplerin bölgedeki yoğun çalışmasıyla yol yeniden açıldı. Valilik araç sürücülerine dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunurken, ekiplerin karla mücadelesi devam ediyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-02-02 12:06:31



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