Tunceli'de otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de yoğun kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda şarampole devrilen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, Tunceli-Hozat karayolu Çiçekli köyü mevkisinde meydana geldi. U.K. yönetimindeki 62 AB 092 plakalı otomobil, yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kardan dolayı zorluk yaşayan sağlık ekipleri, AFAD ve itfaiye ekiplerinden destek istedi. Ekipler, yarım metre karın bulunduğu yolda sedyelerle 50 metre yürüyerek, ters dönen otomobildeki sürücüye ulaştı. Otomobilden çıkarılan ve sedyeyle taşınan U.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-02-04 19:39:36



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