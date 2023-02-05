

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´de buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan TIR, çarptıktan sonra sürüklediği otomobilin üzerine devrildi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli-Elazığ karayolu Rostan mevkisinde meydana geldi. Elazığ istikametine seyir halinde olan 24 AL 852 plakalı zincirsiz meşrubat yüklü TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıktı. TIR, aynı istikamette seyir halinde olan 23 ABJ 289 plakalı, O.K. yönetimindeki otomobile çarparak sürüklemeye başladı. TIR, yaklaşık 20 metre sürüklediği otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz da, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler iki araçta mahsur kalan sürücüleri çıkararak Tunceli Devlet Hastanesi´ne götürdü. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-02-05 18:31:48



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