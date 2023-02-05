Doğu´da 5 ilde kar esareti; 1070 köy yolu ulaşıma kapandı (3)



EĞİTİME KAR ENGELİ

Diyarbakır, Tunceli ve Bingöl valiliklerinin ardından Elazığ Valiliği de açıklama yaparak yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 2 gün süreyle ara verildiğini duyurdu. Açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında pazartesi ve salı günleri eğitime ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Batman´ın Sason ilçesinde de kaymakamlık kararıyla eğitime pazartesi günü ara verildiği duyuruldu.

Şırnak´ın Beytüşşebap ilçesi genelinde ve Uludere ilçesinin Ortaköy, Andaç, Dağdibi, Yemişli, Gülyazı, Ortasu, Ortabağ köyleri ile Uzungeçit Beldesi´nde kaymakamlıklarca eğitime 1 gün ara verildiği, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Tunceli Valiliği´nden yapılan açıklamada da yoğun kar yağışı nedeniyle, Muti Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yolun, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatıldığı duyuruldu. (DHA)Serhat Ozan YILDIRIM, Ahmet ÇÖTELİ, Tekin YALÇINKAYA, Bayram AYHAN, Sayım ÖZMEN, Sekvan KÜDEN/TUNCELİ, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM, Ahmet ÇÖTELİ, TEkin YALÇINKAYA, Bayram AYHAN, Sayım ÖZMEN, Sekvan KÜDEN

2023-02-05 19:57:30



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