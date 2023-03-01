İçişleri: Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi (2)

'MİT TESPİT ETTİ, YEŞİL KATEGORİDE BULUNAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'
Tunceli Valiliği, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu'nda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmesiyle ilgili olarak, "01.03.2023 günü Tunceli merkez kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) tespitleri neticesinde, MİT ve İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen müşterek operasyon sonucunda; terör arananlar yeşil kategoride bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu 1 erkek terörist; M-16 uzun namlulu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir" denildi.(DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-03-01 13:49:48
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
-
Keşfet
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
-
Dünya Kupası 2022
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Dünya Kupası 2022
- Magazin
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.