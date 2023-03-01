İçişleri: Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi (2)

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'MİT TESPİT ETTİ, YEŞİL KATEGORİDE BULUNAN TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ'

Tunceli Valiliği, 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu'nda 1 teröristin silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmesiyle ilgili olarak, "01.03.2023 günü Tunceli merkez kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT) tespitleri neticesinde, MİT ve İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen müşterek operasyon sonucunda; terör arananlar yeşil kategoride bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu 1 erkek terörist; M-16 uzun namlulu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir" denildi.(DHA)Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-01 13:49:48



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