Tunceli'de kadınlar, depremlerde ölen kadınlar için yürüdü

Kadın Platformu´nun çağrısıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yüzlerce kadın, Sanat Sokağı´nda bir araya geldi. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle Seyit Rıza Meydanı´na kadar yürüdü. Yürüyüşte, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden kadınlar anılarak sloganlar atıldı. Kadınlar, depremde yaşamını yitiren kadınlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, mumlar yaktı.

'KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCI UYGULAMAYA SON VERİLMELİDİR'

Kadın Platformu adına açıklamayı okuyan Raife Yılmaz, kadınlar için önlemlerin alınmasının gerektiğini ifade ederek, "Temel yaşamsal ihtiyaçlarla ilgili gerekli adımlar acilen atılmalıdır. Kadınlara özgü hastalıkların engellenebilmesi için duş, tuvalet ve her türlü hijyen imkanı ivedilikle sağlanmalıdır. Kadınların güvenliğini sağlayacak hukuki ve idari tedbirler için acil eylem planı oluşturulmalıdır. Deprem sebebiyle ailelerini kaybeden çocuklar, devletin sosyal hizmet imkanları kullanılarak güvenli ortamlarda, gelecekleri garanti altına alınacak şekilde korunmalı, psikososyal destek sağlanmalıdır. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcı uygulamaya son verilmelidir" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

