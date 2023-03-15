Munzur Çayı taştı, Tunceli- Ovacık karayolu kapatıldı



Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de etkili sağanak nedeniyle Munzur Çayı´nda taşkın meydana geldi. Suların kapladığı TunceliOvacık karayolu, valilik tarafından kapatıldı.

Meteoroloji 13´üncü Bölge Müdürlüğü´nün sağanak uyarısında bulunduğu Tunceli´de 3 gündür aralıksız yağış devam ederken, bölgenin en önemli su kaynaklarından olan Munzur ile Pülümür Çayı´nda su debisi yükseldi. Munzur Çayı, kenarında bulunan TunceliOvacık karayoluna taştı. Karayolları ekipleri, yolda aksamaların yaşanmaması için çalışmalarını yürütürken, valilik, karayolunu ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

Valilik açıklamasında, çayın 2 ayrı noktada taştığı belirtilerek, "TunceliOvacıkYeşilyazı Karayolunun 3-60 kilometreleri arası; Munzur Çayının 2 ayrı noktada taşması nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır. Değerli vatandaşlarımız, kuvvetli yağış ilimizde de etkisini sürdürmekte olup Valiliğimiz ve tüm kuruluşlarımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Lütfen taşkın ihtimali olan ev ve iş yerlerimizde kalmayalım, dere yatakları ve vadilerden uzak duralım" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM

2023-03-15 21:22:18



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