Munzur Çayı´nın taşmasıyla kapanan Tunceli- Ovacık yolu açıldı

Serhat Ozan YILDIRIM/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de etkili olan sağanak nedeniyle Munzur Çayı´nın taşması sonucu kapanan TunceliOvacık kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.
Sağanağın etkili olduğu kentteki Munzur Çayı´nın debisinin yükselmesi sonucu taşan su, Tunceli-Ovacık kara yolunu kapladı. Valilik, 3-60 kilometreleri arasında çayın 2 ayrı noktadan taşması nedeniyle yolu araç trafiğine kapattı. Ekiplerin gece boyu devam eden çalışmalarının ardından bu sabah kara yolu, tekrar ulaşıma açıldı.
Valilik açıklamasında, "Kuvvetli yağış nedeniyle, Munzur Çayının taşması sonucu trafiğe kapatılan Tunceli-Ovacık-Yeşilyazı kara yolu; ekiplerimizin gece boyu devam eden çalışmaları neticesinde bu saat itibariyle trafiğe açılmıştır" denildi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Serhat Ozan YILDIRIM
2023-03-16 10:53:44
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